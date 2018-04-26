Глава СК передал в центральный аппарат дело о смерти пермяка, которое "тормозили" местные следователи

Житель Прикамья Николай Скорняков побывал на личном приеме у председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина и добился передачи дела о гибели сына в центральный аппарат, сообщила Накануне.RU официальный представитель СК Светлана Петренко

Скорняков четыре года ищет справедливости в деле о гибели 22-летнего сына в аварии. Больше года полицейские не заводили уголовное дело, а возбудив, несколько раз прекращали. Позже из материалов исчезли вещественные доказательства. Только благодаря настойчивости отца, потерявшего сына, дело забрали у полицейских и передали у краевое управление СКР.

Разуверившийся в местных следователях, Скорняков обратился к Бастрыкину с просьбой забрать уголовное дело в центральный аппарат. Председатель удовлетворил эту просьбу, дав указание поставить дополнительные вопросы экспертам для установления всех обстоятельств произошедшего. Кроме того, проверка грозит полицейским, ранее "работавшим" с делом.