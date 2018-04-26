В МЧС не подтвердили информацию о заблокированных дверях в уфимском роддоме, где произошел пожар. Напомним, что пожар произошел в помещении родильного отделения Республиканской клинической больницы имени Куватова. Свидетели утверждали, что главный выход во время эвакуации якобы был закрыт, а сигнала пожарной тревоги не было слышно.

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе республиканского управления МЧС. "Сведений о том, что был заблокирован какой-либо из выходов у нас нет. Напротив, персонал больницы сработал оперативно. Что касается пожарной тревоги, то на пульт дежурного сигнал поступил своевременно, потому что происходит это в автоматическом режиме. Кроме того, сообщение о возгорании продублировали и сотрудники медучреждения. Время прибытия подразделения составило не более пяти минут. Расчеты сформировали пять звеньев газодымозащитной службы и оперативно эвакуировали персонал и пациентов РКБ. Причина пожара уточняется, на месте работает дознаватель", - цитирует Федералпресс слова представителя пресс-службы ведомства.

Напомним, что из-за пожара из роддома эвакуировали 213 человек, среди них 54 ребенка.