В Подмосковье Следственный комитет проверяет информацию о домогательствах тренера к 17-летней биатлонистке

В Подмосковье Следственный комитет проверяет информацию о домогательствах к несовершеннолетней спортсменке со стороны ее тренера.

Как сообщили Накануне.RU в ГСУ СК России по Московской области, 25 апреля к ним в ведомство поступило заявление от матери девушки о совершении в отношении ее дочери преступления со стороны тренера. По словам женщины, тот неоднократно понуждал ее дочь к действиям сексуального характера и предлагал вступить с ним в интимные отношения, угрожая в случае отказа неблагоприятными последствиями, вплоть до исключения из команды.

Сейчас следователи СКР проверяют данную информацию. В самое ближайшее время будут опрошены все, кто обладает сведениями о фактах, указанных в заявлении. Как отметили в ведомстве, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По данным СМИ, речь идет о 17-летней биатлонистке Анне М., а домогался до нее якобы старший тренер Центра спортивной подготовки Московской области Сергей Т.