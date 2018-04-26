На Алтае пропала 15-летняя девушка

В Алтайском крае проводится доследственная проверка по факту исчезновения 15-летней девушки, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по региону.

По данным следствия, девушка ушла из своего дома в селе Алтайское 3 апреля 2018 года, до настоящего времени ее местонахождение не установлено.

Проверка проводится с 12 апреля, после обращения родителей несовершеннолетней.

Отмечается, что девушка выходит в социальные сети и может находиться в городе Барнауле.

Она была одета в красную куртку, темно-синие джинсы, черные полуботинки. Ее приметы: рост 160 см, телосложение худощавое, волосы черные прямые, глаза карие.

В настоящее время устанавливается местонахождение несовершеннолетней и причины ее ухода.