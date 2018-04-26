"Да, нарушения есть, я не отрицаю". Депутат ЗакСО рассказал, почему его хотят лишить мандата

Депутат Законодательного собрания Свердловской области Владимир Ильиных вошел в список тех 10 парламентариев, которых прокуратура намерена лишить мандатов из-за некорректных данных в декларациях о доходах и имуществе.

Как рассказал Накануне.RU сам депутат, он не отрицает, что нарушения в его декларации есть, но это лишь "техническая ошибка".

"Лично ко мне у прокуратуры следующие вопросы: у меня в пункте 5.1 не указаны данные об участии в коммерческих организациях моей супруги, но в пункте 2.3 в декларации у меня указаны все эти фирмы со всеми доходами. Это винно-водочные фирмы, они лицензированные. А в пункте 5.1 нужно было указать эти же доходы и долю участия моей супруги. Да, нарушения есть, я не отрицаю. Но не знаю, значительные они или нет, посмотрим. Это техническая ошибка. И, конечно, я учту это на будущее", - пояснил Владимир Ильиных.

По его словам, после проверки прокуратуры в конце 2017 года, депутату не предъявляли претензии и не говорили, что он должен сложить мандат. Кроме того, на заседании комиссии, как говорит Ильиных, прокурор не возражал по поводу решения комиссии, которая согласилась поддержать все доводы депутата, и "не считать это нарушением".

"Я сразу сказал коллегам, что у меня никакого умысла нет, потому что доходы указаны. Я все это объяснял на комиссии, и она приняла такое единогласное решение. С точки зрения доходов и расходов, у прокуратуры ко мне вопросов нет. Сейчас они обжалуют решение комиссии, ну и пусть", - сказал Владимир Ильиных.

Как Накануне.RU писало ранее, прокуратура выявила нарушения в декларациях у 10 депутатов ЗакСО, среди них члены фракции "Единая Россия", председатель комитета по промышленной политике Альберт Абзалов, глава мандатной комиссии Алексей Коробейников, а также Анатолий Марчевский, Владимир Ильиных, Валерий Савельев, Олег Корчагин, глава фракции КПРФ в заксобрании Александр Ивачев, глава фракции "Справедливая Россия" Андрей Жуковский, "справедливоросс" Армен Карапетян, депутат от ЛДПР Павел Мякишев.