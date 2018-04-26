В Великобритании пригрозили раскрыть имена прячущих деньги в офшорах россиян

Власти Великобритании рассматривают возможность раскрывать личности бенефициаров компаний, которые хранят средства на британских Каймановых островах и Британских Виргинских островах.

Голосование за советующий законопроект пройдет на будущей неделе, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на The Times.

Консерватор Эндрю Митчел сказал, что законопроект готовы поддержать 19 его однопартийцев, и это позволит преодолеть сопротивление правительства.

"Госпожа Мэй сегодня ведет мир к тому, чтобы он противостоял попыткам России бросить вызов международным нормам. Но, если она хочет выполнить свои обещания, она должна обеспечить, чтобы грязные деньги, за счет которых финансируются худшие нарушения, не могли прятаться под британским флагом нигде в мире", - сказал депутат.

Согласно документу, все зависимые и заморские территории Соединенного Королевства должны будут провести реформу прозрачности до 2020 года.

До сих пор британские территории сопротивлялись попыткам Лондона радикально повысить прозрачность отношений собственности. При этом правительство Великобритании считает, что оно не может напрямую принуждать избранные правительства территорий, отмечает "Интерфакс".

В марте министр обороны Британии Гэвин Уильямсон заявил, что в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля власти туманного Альбиона выдали ордера на арест российского имущества "сомнительного происхождения".