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В торговых центрах Ямала нашли 600 нарушений пожарной безопасности
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суд, молоток (2015) | Фото:

Сотрудники прокуратуры Ямала и окружного управления МЧС закончили проверку пожарной безопасности в местах массового пребывания людей и нашли 600 нарушений требований пожарной безопасности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного надзорного ведомства.
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Проверка показала отсутствие или неисправность первичных средств пожаротушения, автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, загромождения эвакуационных выходов. Горючие материалы лежали прямо на путях эвакуации.

Всего выявлено более 600 нарушений требований пожарной безопасности, возбуждено 196 административных дел, внесено 98 представлений. Руководителям зданий дали две недели на исправление ситуации. В суды ушло семь исков о запрете работы зданий.

Батутный центр в Ноябрьске работал с одним эвакуационным выходом, на путях эвакуации стены и потолки отделаны легковоспламеняющимися материалами. Система автоматической пожарной сигнализации не работала, нет ручного пожарного извещателя, персонал центра не обучили пожарно-техническому минимуму. По заявлению прокурора города центр закрыт до устранения нарушений. Под "административку" попал хозяин здания. За аналогичные нарушения в Ноябрьске закрыт торгового центра "Русь", в котором располагался детский развлекательный комплекс "Чердак".

Другие новости по темам: торговый центр, нарушения пожарной безопасности, батутный центр, Mad Monkey, проверки на Ямале
26.04.2018 10:47 Мск | Салехард | Михаил Лукашкин
12:47 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 29.03.2018 12:21 Мск
На Ямале нашли нарушения правил пожарной безопасности в батутном центре Ноябрьска








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В торговых центрах Ямала нашли 600 нарушений пожарной безопасности
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