В аэропорту Минеральных Вод внепланово сел самолет: один из пассажиров решил покурить

В аэропорту Минеральных Вод транспортные полицейские задержали пассажира, который покурил на борту самолета.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления на транспорте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу, стражам порядка аэропорта поступил сигнал, что самолет, следовавший из Москвы во Владикавказ, совершил внеплановую посадку и к борту требуются полицейские. Прибывшему наряду командир воздушного судна сообщил, что один из пассажиров во время полета закурил в туалетной комнате.

"Полицейские доставили жителя Владикавказа в дежурную часть ЛОП в аэропорту Минеральные Воды. В отношении данного гражданина составлен административный протокол за совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 6.24 КоАП РФ "Появление в общественных местах в состоянии опьянения", - добавили в МВД.

Как сообщало Накануне.RU, недавно самолет рейсом "Ростов-на-Дону – Санкт-Петербург" совершил вынужденную посадку из-за курящего пассажира.