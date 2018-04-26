Суд оставил под арестом командира пожарного звена, тушившего ТЦ "Зимняя вишня"

Кемеровский областной суд оставил под арестом начальника караула пожарно-спасательной части Сергея Генина, обвиняемого по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня".

Адвокат обвиняемого Елена Киселева в судебном заседании по обжалованию его ареста сообщила, что вызов о пожаре поступил не из самого здания, а из дома напротив. Это, по ее словам, не позволило пожарным с первых минут определить масштабы происходящего.

Киселева отметила, что пожарные приехали "максимально быстро, по первому вызову". "Хочу отметить, вызов-то ведь поступил не от охранников "Зимней вишни", не от сотрудников администрации, не от лиц, которые спасались сами, спасали кого-то. Вызов поступил от человека, который живет в доме напротив, то есть пожар уже полыхал там 4 минуты к тому времени. Вызов поступил в 16:03:36, если быть точной, от очевидицы, которая увидела дым столбом над крышей", - цитирует адвоката ТАСС.

По ее словам, из-за этого изначально пожарные считали, что речь идет о возгорании на крыше здания, а не на 4 этаже. На месте, как отметила адвокат они встретили людей, "спокойно" покидавших здание торгового центра. Адвокат добавила, что, несмотря на это, все решения на месте были приняты Гениным верно.

Ранее было возбуждено дело о халатности в отношении начальника караула пожарно-спасательной части №2. Дома у Сергея Генина был проведен обыск.

13 апреля суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте Генина на два месяца - до 11 июня.

Тогда на заседании представитель СК отмечал, что при тушении пожара в "Зимней вишне" Генин "действовал в нарушение боевого устава" и "ненадлежащим образом исполнил свои должностные обязанности". Была также продемонстрирована видеозапись, на которой видно, что Александр Ананьев, отец трех погибших в ТЦ девочек, неоднократно указывал Генину верный короткий путь на 4-й этаж здания, где в кинотеатре оставались дети, но пожарный последовал за охранником ТЦ, потеряв ценное время.

По версии следствия, из-за халатных действий Генина от отравления продуктами горения, угарным газом и от полученных термических ожогов погибли не менее 37 человек, находившихся в кинозале номер 2 на четвертом этаже.

Сам Генин своей вины не признал, по его словам, пожарные сделали все, что могли. За кемеровского пожарного вступился глава МЧС России Владимир Пучков, в интернете также в защиту Генина размещена петиция, ее подписали около 45 тыс. человек.