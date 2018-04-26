Южноуральские депутаты установили "лимиты на одномандатников"

Депутаты заксобрания Челябинской области одобрили поправки в областные законы о выборах депутатов ЗСО и муниципальных выборах, передает корреспондент Накануне.RU.

Изменения вносятся для привидения законов области в соответствие с федеральным законодательством.

Согласно документу, предусматривается дополнение оснований для отказа в заверении списка кандидатов по одномандатным округам. Так, выдвижение в одномандатном избирательном округе политической партией более одного кандидата влечёт исключение всех кандидатов по округу из списка кандидатов до заверения списка.

Также предусматривается изменение промежутка времени для выдвижения кандидатов. Предлагается установить 30-дневный срок для выдвижения и сбора подписей со дня официального опубликования решения о назначении выборов.