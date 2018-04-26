Южноуральские депутаты установили "лимиты на одномандатников"

в этот день
26.04.18
11:40
В Екб.13:40
Борьба Минобра за сокращение линейки учебников встретила сопротивление в суде
В юбках на морозе. Организаторы объяснили странные фото уральских школьниц
Одного из разработчиков "Новичка" сбила машина
Главное
В Великобритании пригрозили раскрыть имена прячущих деньги в офшорах россиян

Тема дня
Украину сносит потоком На пресс-конференции в Берлине зампредседателя "Газпрома" Александр Медведев сделал сразу несколько громких заявлений: компания не намерена продлевать контракт на транзит с "Нафтогазом" на текущих условиях и готова построить "Северный поток - 3", если Евросоюз подтвердит потребность в газе. Заявления неслучайно сделаны вместе.
25.04.2018
экономика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Сегодня "Русал" – а завтра "Газпром"? Как далеко зайдет экономический шантаж США Заявление Минфина США о возможном снятии санкций с "Русала" при условии отказа основного акционера Олега Дерипаски от контроля над компанией может стать прецедентом по смещению неугодных США бизнесменов. При этом не исключено, что практику, которую в России уже оценили как экономическое рейдерство, Вашингтон будет применять и для других государств.
24.04.2018
от издателя  |  комментариев: 4


Школьники готовы убивать: кто виноват? История в Стерлитамаке стала шестой в ряду российских школьных вооружённых нападений после Одинцово, Ивантеевки, Перми, Улан-Удэ и Шадринска. СМИ уже окрестили эти трагедии "российским колумбайном" по аналогии с произошедшей в одноименной американской школе трагедией двадцатилетней давности, когда двумя школьниками было ранено 37 человек, из которых погибло 13.
26.04.2018
образование ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
В России завершился тест на знание Великой Отечественной войны
Полиция сочла "правонарушением" цитату Ленина на пикете новосибирских активистов
Главы МИД G7 подготовили "жесткое" заявление в адрес России
"Естественное расслабление" или следствие трагедий? Почему упал рейтинг Путина
Десять депутатов свердловского ЗакСО под прицелом прокуратуры. Стали известны фамилии
В России вслед за Google перестал открываться YouTube
"Установка памятника Ельцину на "Аллее правителей" - плевок в душу народа"
Опыт московской реновации могут распространить на другие города-миллионники
Голосование
Что сделать с "РусАлом"?

Национализировать

Продать пакет акций государству

Просто помочь финансово

Устранить от контроля Дерипаску

Ничего - пусть сам разбирается


Результаты 223



Новости
26.04.2018 10:20 Мск (12:20 Екб)
политика | Челябинская область
Южноуральские депутаты установили "лимиты на одномандатников"
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Пустое кресло (2017) | Фото: odintsovo.info

Депутаты заксобрания Челябинской области одобрили поправки в областные законы о выборах депутатов ЗСО и муниципальных выборах, передает корреспондент Накануне.RU.

Изменения вносятся для привидения законов области в соответствие с федеральным законодательством.

Согласно документу, предусматривается дополнение оснований для отказа в заверении списка кандидатов по одномандатным округам. Так, выдвижение в одномандатном избирательном округе политической партией более одного кандидата влечёт исключение всех кандидатов по округу из списка кандидатов до заверения списка.

Также предусматривается изменение промежутка времени для выдвижения кандидатов. Предлагается установить 30-дневный срок для выдвижения и сбора подписей со дня официального опубликования решения о назначении выборов.

Другие новости по темам: одномандатник, выборы, муниципальные выборы
26.04.2018 10:20 Мск | Челябинск | Мария Подгузова
12:20 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

Южноуральские депутаты установили "лимиты на одномандатников"
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+