В Якутии двух народных депутатов подозревают в получении крупной взятки

В Якутии в отношении двух народных депутатов Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в крупном размере, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по региону.

"Дело возбуждено по материалам проверки, поступившим из УЭБ и ПК МВД России по Республике Саха (Якутия) и прокуратуры Республики Саха (Якутия)", - говорится в сообщении. Другие подробности не приводятся.

Следователи устанавливают все обстоятельства, имеющие значение для расследования дела.