Киев потребовал немедленно освободить осужденного и голодающего в Крыму украинца Балуха

МИД Украины потребовал от России "немедленно" освободить украинца Владимира Балуха, голодающего в СИЗО в Крыму. Об этом в Twitter написала пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

"Требуем от РФ допустить к политзаключенному В. Балуху, который голодает с 18.03, украинских врачей. Требуем его немедленного освобождения", - написала она.

Как сообщало Накануне.RU, Балух объявил в СИЗО бессрочную голодовку.

10 апреля 22 депутата Верховной рады подписали обращение к Балуху с просьбой прекратить голодовку. 25 апреля сайт Совета по правам человека при президенте России распространил информацию о прекращении им голодовки. Координатор так называемой "Крымской правозащитной группы" Ольга Скрипник заявила, что Балух голодовку не прекращал.

Напомним, Балух не признал воссоединение Крыма с Россией и отказался от российского паспорта. На своем доме он вывесил украинский флаг и табличку "Улица героев небесной сотни, 18". Ранее его четыре раза арестовывали на срок от 3 до 10 суток.