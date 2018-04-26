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В сотне и за ней: два челябинских банка попали в рейтинг крупнейших кредитных учреждений страны
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2000 рублей, новые купюры, проверка на подлинность (2017) | Фото: Накануне.RU

"Челиндбанк" и "Челябинвестбанк" заняли 100-ю и 101-ю позицию в рейтинге крупнейших кредитных учреждений страны, подготовленном газетой "Коммерсант". Что интересно, и активы, и капитал двух челябинских банков почти совпадают, а вот по привлеченным средствам граждан "Челиндбанк" обгоняет своего конкурента, передает корреспондент Накануне.RU.
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По размеру активов и капитала ни один региональный банк не попал в первую "десятку" рейтинга, где давно и прочно обосновались финансовые гранды, "прописанные" в Москве и Санкт-Петербурге. ТОП-10 рейтинга 2018 года выглядит следующим образом: "Сбербанк", ВТБ, "Газпромбанк", "Россельхозбанк", "Альфа-Банк", "Московский кредитный банк", ФК "Открытие", "Юникредитбанк", "Бинбанк" и "Росбанк".

Активы "Челиндбанка" и "Челябинвестбанка" по состоянию на начало марта текущего года, когда готовился рейтинг, составляли соответственно 45,8 и 45,2 млрд руб. Собственный капитал банков – 8,1 и 7,6 млрд руб. Но "Челиндбанк" обгоняет своего "коллегу" по выданным кредитам гражданам почти в три раза, последний также отстает по размеру привлеченных средств населения.

ОАО "Челиндбанк" было создано в 1990 году на базе регионального отделения Промстройбанка СССР, ПАО "Челябинвестбанк" начал работу в 1991 году после реорганизации отделения Жилсоцбанка СССР, в настоящее время его клиентами являются до 1 млн челябинцев и жителей области.

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26.04.2018 10:19 Мск | Челябинск | Денис Лузин
12:19 Екб


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В сотне и за ней: два челябинских банка попали в рейтинг крупнейших кредитных учреждений страны
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