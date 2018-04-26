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от издателя  |  комментариев: 4


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26.04.2018
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Новости
26.04.2018 10:01 Мск (12:01 Екб)
общество | Тюменская область
Тюменский ТД "Центральный" оштрафован и закрыт за 100 нарушений пожарной безопасности
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суд, молоток (2017) | Фото: files.sudrf.ru

Спасатели и следователи закончили проверку торгового дома "Центральный" и нашли в нем десятки нарушений пожарной безопасности. За это хозяин здания, ООО "Управляющая компания "Центр", оштрафован, а сам ТД закрыт, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
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В здании неисправна система автоматического пожаротушения. На первом этаже неисправна пожарная сигнализация. В здании пути эвакуации завалены оборудованием и манекенами. На четвертом этаже не сработала система оповещения людей о пожаре. Из-за перепланировки пятого этажа перекрыт проход к запасному эвакуационному выходу. Всего найдено более 100 нарушений пожарной безопасности. "Центр" оштрафована на 200 тыс. руб., а торговый дом закрыт до полного устранения нарушений.

Напомним, проверки ТРЦ во всех регионах России начались после пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня". Ряд ТЦ области получили крупные штрафы за нарушения правил пожарной безопасности.

Другие новости по темам: торговый дом Центральный, нарушения пожарной безопасности, штраф, закрытие, предписание
26.04.2018 10:01 Мск | Тюмень | Михаил Лукашкин
12:01 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 25.04.2018 09:00 Мск
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Тюменский ТД "Центральный" оштрафован и закрыт за 100 нарушений пожарной безопасности
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