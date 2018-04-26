Тюменский ТД "Центральный" оштрафован и закрыт за 100 нарушений пожарной безопасности

Спасатели и следователи закончили проверку торгового дома "Центральный" и нашли в нем десятки нарушений пожарной безопасности. За это хозяин здания, ООО "Управляющая компания "Центр", оштрафован, а сам ТД закрыт, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В здании неисправна система автоматического пожаротушения. На первом этаже неисправна пожарная сигнализация. В здании пути эвакуации завалены оборудованием и манекенами. На четвертом этаже не сработала система оповещения людей о пожаре. Из-за перепланировки пятого этажа перекрыт проход к запасному эвакуационному выходу. Всего найдено более 100 нарушений пожарной безопасности. "Центр" оштрафована на 200 тыс. руб., а торговый дом закрыт до полного устранения нарушений.

Напомним, проверки ТРЦ во всех регионах России начались после пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня". Ряд ТЦ области получили крупные штрафы за нарушения правил пожарной безопасности.