Российский посол встретился с армянским оппзиционером и пообещал не вмешиваться в ситуацию в стране

Лидер протестного движения в Армении Никол Пашинян встретился с послом России Иваном Волынкиным.

Как сообщает РБК, встреча состоялась по инициативе оппозиционера, заверившего Москву в том, что в его выступлениях нет "ни капли антироссийских настроений". В ответ Россия пообещала не вмешиваться в ситуацию в закавказской республике. Пашинян старался убедить, что ситуация отличается от украинской и в ней отсутствует геополитический контекст.

Кроме того, обсуждалась, хотя и "не очень детально", ситуация вокруг Нагорного Карабаха.

Обратил на ситуацию в Армении и Владимир Путин – как сообщается на сайте президента РФ, вчера он провёл телефонные переговоры со своим армянским коллегой Арменом Саркисяном, в ходе которых была подчёркнута необходимость всем политическим силам проявлять сдержанность и ответственность, а проблемы решать проблемы в конституционных рамках.

Напомним, накануне Никол Пашинян начал выдвигать односторонние требования к властям, требуя отставки врио премьер-министра Карена Карапетяна и назначения себя "народным премьером".