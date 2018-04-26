"Бред, так и напишите": Пучков ответил раскритиковавшему его за пожар в кемеровском ТЦ Михалкову

Глава МЧС Владимир Пучков назвал бредом обвинения, которые были выдвинуты режиссером Никитой Михалковым в его программе "Бесогон ТВ". Министр прокомментировал передачу на встрече с журналистами.



"Бред, так и напишите. Я не смотрю телевизор, и мне жаль людей, которые смотрят эти передачи, жаль тех, кто этому верит", - добавил министр.

На вопрос, будет ли он подавать на Михалкова в суд, министр ответил отрицательно, сообщает "Коммерсант". Он отметил, что все обвинения в адрес ведомства уже проверялись соответствующими органами.

Газета отмечает, что встреча с журналистами состоялась в МЧС по инициативе руководства ведомства. Пучков начал ее с рассказа о достижениях своего ведомства на всех направлениях: модернизации ведомства, снижении числа пожаров, повышении зарплат и в целом об "энергичном развитии" возглавляемой им структуры.

20 апреля телеканал "Россия 24" показал программу режиссера Никиты Михалкова "Бесогон ТВ", которая была посвящена анализу причин пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня". Михалков резко раскритиковал работу руководства МЧС, обвинив его в неэффективных расходах: по завышенным ценам закупается техника. Среди прочего он утверждал, что по инициативе министра сокращают сотрудников Государственного пожарного надзора и боевых подразделений пожарной охраны.

В программе говорилось, что в МЧС сократили почти шестьдесят тысяч человек, по состоянию на 2017 год в среднем по МЧС было сокращено 30 процентов личного состава, в караулах до 50 процентов. "То есть тушить пожары в 2017 году стало фактически некому", - заявил Никита Михалков.

Напомним, ранее специалисты дали оценку действиям начальника караула пожарно-спасательной части №2 Сергея Генина, обвиняемого в халатности при тушении пожара в ТЦ "Зимняя вишня".