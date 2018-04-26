Голкипер сборной России Сергей Бобровский пропустит ЧМ по хоккею из-за травмы

Голкипер клуба НХЛ "Коламбус" Сергей Бобровский не сможет сыграть за сборную России на предстоящем чемпионате мира в Дании. Также не поможет национальной команде защитник "Колорадо" Никита Задоров.

"Вратарь Сергей Бобровский и защитник Никита Задоров не смогут помочь национальной сборной на чемпионате мира в связи с травмами. Желаем скорейшего выздоровления!", - сообщает официальный Твиттер Федерации хоккея России.

Напомним, ранее стало известно, что на ЧМ-2018 за сборную России не сыграет еще один легионер из НХЛ – форвард "Коламбуса" Артемий Панарин. У него также травма.

Турнир пройдет в Дании с 4 по 20 мая. Сборная России на групповом этапе встретится с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Белоруссии, Словакии, Франции и Австрии.