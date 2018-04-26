Контрольно-счетной палате поручили проверить ремонт городской больницы Верхнего Уфалея

Депутаты ЗСО поручили Контрольно-счетной палате Челябинской области провести проверку законности использования бюджетных средств на ремонт крыши здания городской больницы Верхнего Уфалея с тёплым переходом, а также на оплату труда работников медицинского учреждения, передает корреспондент Накануне.RU.

В адрес КСП обратились депутаты Верхнеуфалейского округа, у которых возникла обеспокоенность в эффективности расходования бюджетных средств.

В ходе предварительного анализа было установлено, что работы по госконторактку до сих пор не выполнены, ремонт сделан частично, а контракт с подрядчиком расторгнут. Ремонтные работы проводятся разными организациями.

В Верхнем Уфалее был заключен контракт на выполнение ремонта крыши. Подрядчик сбил цену с 7 млн руб. до 4,7 млн. Однако ремонт был сделан частично, а контракт расторгнут. При этом подрядчику были выплачены средства по факту проведённых работ. В свою очередь депутаты считают, что подрядчик нарушил условия контракта, а, значит, не должен был получать оплату.