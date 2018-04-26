Депутаты назначили врио главы Первоуральска - Игорь Кабец

В Первоуральске сегодня назначили врио главы города - им стал Игорь Кабец, работавший ранее в должности заместителя руководителя муниципалитета. Депутаты проголосовали за его кандидатуру единогласно, сообщили Накануне.RU в мэрии Первоуральска.

Отставка Валерия Хорева была рассмотрена и принята. Напомним, экс-глава Первоуральска 24 апреля решил покинуть пост. О причинах своего ухода глава не сообщил.

Кабец является выходцем с градообразующего Новотрубного завода (входит в группу ЧТПЗ), в мэрии города занимался стратегическим планированием и инвестициями.

Как сообщало Накануне.RU, в последние годы администрацию Первоуральска продолжали сотрясать скандалы. Так, из мэрии были уволены двое сотрудников, один из которых - заместитель Хорева. На межведомственной комиссии они приняли решения о предоставлении муниципальных земельных участков в аренду на 20 лет себе и своим родственникам. Кроме того, в Первоуральске было возбуждено уголовное дело в отношении теперь уже бывшего начальника управления архитектуры и градостроительства.