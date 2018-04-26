Южноуральские депутаты одобрили выделение из бюджета 3,3 млрд на главный объект ШОС и БРИКС

26 апреля депутаты Законодательного собрания Челябинской области приняли поправки в региональный бюджет на 2018 год, согласно которым предлагается выделить почти 3,3 млрд руб. хозяйственному партнерству "Конгресс-холл", передает корреспондент Накануне.RU.

Доходы областного бюджета увеличиваются на 4 млрд 260,8 млн руб. за счет собственных поступлений по налогу на прибыль организаций. Из них 3 млрд 293,8 млн руб. направят в качестве внесения вклада Челябинской области в складочный капитал хозяйственного партнерства "Конгресс-холл".

Еще 967 млн руб. пойдет на компенсацию выпадающих доходов теплоснабжающих организаций в связи с регулированием тарифов на тепловую энергию для населения.

Спикер ЗСО Владимир Мякуш на заседании отметил, что основную долю средств планируется направить на подготовку к проведению саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году.

Депутаты это решение поддержали. За поправки в бюджет проголосовали 33 депутаты, 12 парламентариев не голосовали.

Напомним, хозяйственное партнерство "Конгресс-холл" было создано для строительства общественно-делового центра, который планируется возвести в границах улиц Братьев Кашириных, Береговой и русла реки Миасс.