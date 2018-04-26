Полиция заявила, что мэрия должна отвечать за снос нелегальных ларьков в Екатеринбурге

В Екатеринбурге продолжается борьба с незаконными точками по продаже фаст-фуда и кофе. Полиция города каждый год составляет тысячи протоколов за такие нарушения. Однако сотрудники полиции напоминают, что за демонтаж, вывоз и хранение нелегальных ларьков должны нести ответственность органы местного самоуправления.

"Местным властям давно пора понять, что они основные действующие лица в процессе ликвидации самостроев, а не органы внутренних дел, на которые они перекладывают ответственность. Сотрудники ОВД принимают в этом участие, в части обеспечения общественного порядка. Если администрация города действительно заинтересована в наведении порядка в данном вопросе, то почему бы не воспользоваться положительным опытом города Москвы?" - сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

Если судить по статистике, то количество незаконных киосков растет: так, в 2016 году сотрудники полиции составили 1 тыс. 589 протоколов, в 2017 году – 3 тыс. 36, а с начала 2018 года - уже 587.