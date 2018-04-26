Судебные приставы "выселили" из общественной бани Березников арендатора-должника

В Березниках судебные приставы по решению суда обязали арендатора городской бани ООО "Ива" освободить здание, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого УФССП.

При этом баня, по информации ведомства, продолжает работать под руководством нового юридического лица. В администрации Березников не смогли оперативно прокомментировать эту информацию и пояснить, кто стал новым арендатором общественной бани - им был направлен запрос.

Напомним, о закрытии бани сообщили жители Березников в социальных сетях. Они угрожали, что в случае закрытия и продажи бани, придут в мэрию с тазиками и вениками.

По информации мэрии ООО "Ива" занимало здание незаконно. Договор аренды с руководством бани был расторгнут по решению Арбитражного суда Пермского края от 25 октября 2017 г. В законную силу решение вступило 22 февраля 2018 г.

Кроме того, арендатор бани накопил задолженность за аренду здания и земельного участка под ним. Сумма долга составляет более 2,7 млн руб.