"Анжи" оштрафован на 270 тысяч рублей после домашнего поражения от "Урала"

Футбольный клуб "Анжи" должен будет заплатить крупный штраф за различные нарушения в ходе матча с "Уралом". Как передает корреспондент Накануне.RU, такое решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза.

Согласно вердикту КДК, за массовое появление на поле посторонних лиц "Анжи" заплатит 50 тыс. руб. За выход за пределы технической зоны без разрешения судьи тренер махачкалинцев Арсен Акаев оштрафован на 20 тыс. руб. За бросание зрителями предметов на поле и прилегающую к полю территорию во время матча дагестанскому клубу придется выложить 20 тыс. руб.

За скандирование зрителями оскорбительных выражений "Анжи" оштрафован на 30 тыс. руб. Наконец, за необеспечение безопасности на стадионе клуб заплатит 150 тыс. руб., а также получил условное наказание - провести один ближайший домашний матч чемпионата России по футболу сезона 2017-18 на нейтральном стадионе в другом городе. Испытательный срок установлен до окончания нынешнего чемпионата.

Как уточнили в РФС, в случае очередного подобного нарушения к махачкалинскому клубу будут применены более строгие санкции. В свою очередь, к "Уралу" у КДК никаких претензий нет.

Напомним, после матча "Анжи" - "Урал", который завершился победой гостей со счетом 0:1, президент дагестанской команды Осман Кадиев в прямом эфире на всю страну обматерил арбитра.