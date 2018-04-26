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ЦБ отозвал лицензии у двух банков
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ЦБ РФ Банк России (2013) | Фото: banks43.ru

Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у банка "Эльбин" (Махачкала) и банка "Новый кредитный союз" (Москва), говорится в сообщении ЦБ.
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В деятельности банка "Эльбин" выявлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Кроме того, ЦБ установил, что банк проводил валютно-обменные операции, не отражавшиеся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России. ЦБ направил информацию об этом в правоохранительные органы.

Отмечается, что руководство и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности. При этом Банк России неоднократно применял в отношении "Эльбина" меры надзорного реагирования, в том числе вводил ограничения на осуществление отдельных операций.

В банке назначена временная администрация. По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 апреля занимал 483-е место в банковской системе РФ.

В деятельности банка "Новый Кредитный Союз" в рамках надзорных мероприятий выявлены факты неотражения в отчетности кредитной организации проводимых валютно-обменных операций. Одновременно с этим установлены непрозрачные для надзорного органа сделки банка с физическими лицами по купле-продаже иностранной валюты, изначально убыточные для кредитной организации либо не имеющие очевидного экономического смысла.

Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 апреля кредитная организация занимала 437 место в банковской системе России.

Оба банка являются участниками системы страхования вкладов.

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26.04.2018 09:09 Мск | информационная служба Накануне.RU
11:09 Екб


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ЦБ отозвал лицензии у двух банков
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