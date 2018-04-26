Китайская компания "Хуавэй" стала фигурантом расследования в США

Вашингтон в экономическом противостоянии с Пекином переходит от введения пошлин по категориям товаров к преследованию отдельных китайских компаний. При этом в качестве объекта для нападок американских властей выбраны флагманы китайской телекоммуникационной индустрии - ZTE и "Хуавэй".

Как сообщает гонконгское издание South China Morning Post, компания "Хуавэй" – третий в мире производитель мобильных телефонов после "Эппл" и "Самсунг" – попала под расследование министерства юстиции США по санкциям против Ирана.

На прошлой неделе под расследование по санкциям против Ирана попал другой технологический гигант КНР – компания ZTE. Министерство торговли США обвинило её в поставках микропроцессоров, маршрутизаторов и серверов для иранских компаний, что нарушает Экспортный Американский акт от 1979 г. Ранее деятельностью "Хуавэй" интересовались министерство торговли и управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США.

Однако расследование министерства юстиции вызвано более серьёзными нарушениями и, соответственно, может повлечь более серьёзные последствия. Если в первом случае речь могла идти о штрафах и санкциях, то министерство юстиции может применять наказания вплоть до уголовных.

В самой компании "Хуавэй" считают, что соблюдают все американские законы, но отчёт в Конгрессе США заклеймил "Хуавэй" и ZTE как "гнусных игроков", проникших в критически важные элементы американской инфраструктуры. В докладе "Стратегия Китая по передаче технологий" указывается, что Компартия Китая активно участвует в планировании экономической деятельности и поддержке компаний. При этом китайский промышленный шпионаж позволяет похищать американские технологии "с угрожающей скоростью".

Напомним, Китай в ответ на американские санкции заявил о принятии встречных мер. Торговая война может парализовать значительную часть двустороннего оборота. Однако санкции пока не введены в действие и продолжаются двусторонние консультации.