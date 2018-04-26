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Новости
26.04.2018 09:07 Мск (11:07 Екб)
общество | Тюменская область
Флаг и герб Тюмени официально разрешили вешать "даже на "шаурмяшную""
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герб Тюмени (2018) | Фото: Накануне.RU

Депутаты Тюменской городской думы по инициативе муниципальной администрации внесли изменения в положение "О флаге и гербе Тюмени". Как передает корреспондент Накануне.RU, народные избранники разрешили без каких-либо ограничений использовать городскую символику, как общественным и коммерческим организациям, так и физическим лицам.
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Однако такое положение понравилось не всем.

"Получается, можно на любой "шаурмяшной" или сапожной мастерской разместить нашу символику? Не хочу обидеть наших предпринимателей, но какая гордость для города будет, если на таких заведениях будет висеть наш флаг?", - возмутился депутат Мурат Тулебаев.

Тем не менее, авторы поправок уточнили, что флаг и герб действительно можно будет использовать во всех случаях, кроме актов вандализма и надругательства.

герб Тюмени(2018)|Фото: Накануне.RU

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26.04.2018 09:07 Мск | Тюмень | Ростислав Журавлёв
11:07 Екб


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Флаг и герб Тюмени официально разрешили вешать "даже на "шаурмяшную""
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