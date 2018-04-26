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Судебные приставы опечатали здание ТЦ GURU в Екатеринбурге
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закрытие ТЦ Гуру, Екатеринбург, прокуратура (2018) | Фото: прокуратура Свердловской области

Судебные приставы Верх-Исетского районного отдела исполнили решение суда о запрете владельцам здания эксплуатации торгового центра Guru.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП России по Свердловской области, решение о запрете принято Арбитражным судом региона, в рамках рассмотрения заявления департамента государственного жилищного и строительного надзора о запрете эксплуатации.

закрытие ТЦ Гуру, Екатеринбург, прокуратура(2018)|Фото: прокуратура Свердловской области

Судебные приставы, совместно с сотрудниками прокуратуры, выехали по адресу и опечатали входы в здание, предупредив предпринимателей об административной ответственности.

закрытие ТЦ Гуру, Екатеринбург, прокуратура(2018)|Фото: прокуратура Свердловской области

Отметим, что комплекс работает уже несколько лет, но он до сих пор не получил разрешения на ввод в эксплуатацию, и часть здания считается объектом незавершенного строительства.

В Екатеринбурге на данный момент проверена 1/4 часть объектов. Предварительно направлены три исковых заявления об устранении нарушений, с требованием о временном приостановлении деятельности, в том числе в "Алатырь". В прокуратуру вызваны представители этих ТЦ.

Напомним, Генпрокуратура РФ поручила прокурорам субъектов с привлечением территориальных органов МЧС России провести проверку пожарной безопасности во всех торговых комплексах, где есть развлекательные центры, в связи с пожаром в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово.

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26.04.2018 09:38 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
11:38 Екб


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Судебные приставы опечатали здание ТЦ GURU в Екатеринбурге
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