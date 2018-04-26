Судебные приставы опечатали здание ТЦ GURU в Екатеринбурге

Судебные приставы Верх-Исетского районного отдела исполнили решение суда о запрете владельцам здания эксплуатации торгового центра Guru.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП России по Свердловской области, решение о запрете принято Арбитражным судом региона, в рамках рассмотрения заявления департамента государственного жилищного и строительного надзора о запрете эксплуатации.

Судебные приставы, совместно с сотрудниками прокуратуры, выехали по адресу и опечатали входы в здание, предупредив предпринимателей об административной ответственности.

Отметим, что комплекс работает уже несколько лет, но он до сих пор не получил разрешения на ввод в эксплуатацию, и часть здания считается объектом незавершенного строительства.

В Екатеринбурге на данный момент проверена 1/4 часть объектов. Предварительно направлены три исковых заявления об устранении нарушений, с требованием о временном приостановлении деятельности, в том числе в "Алатырь". В прокуратуру вызваны представители этих ТЦ.

Напомним, Генпрокуратура РФ поручила прокурорам субъектов с привлечением территориальных органов МЧС России провести проверку пожарной безопасности во всех торговых комплексах, где есть развлекательные центры, в связи с пожаром в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово.