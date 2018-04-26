Обыски идут в парламенте Якутии

В здании парламента Якутии и ГУП "Комдрагметалл" проходят обыски, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

По его словам, обыски ведутся по линии Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Якутии.

Местные СМИ уточняют, что причиной обысков могла стать информация о получении взятки одним из депутатов.

В пресс-службе парламента заявили, что в законодательном органе второй день продолжается очередная сессия депутатов. "Все идет в рабочем порядке", - сообщил представитель пресс-службы парламента, не подтвердив и не опровергнув информацию о проверочных мероприятиях.

На предприятии "Комдрагметалл" отрицают проведение следственных действий. Представитель компании заявил РИА Новости, что там "все спокойно".

Государственное унитарное предприятие "Комдрагметалл" является одним из ключевых предприятий Якутии. Оно специализируется на добыче и обработке алмазов, также занимается золотодобычей.