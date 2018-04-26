В юбках на морозе. Организаторы объяснили, почему уральские школьницы были "раздетыми"

в этот день
26.04.18
09:51
В Екб.11:51
В юбках на морозе. Организаторы объяснили странные фото уральских школьниц
Одного из разработчиков "Новичка" сбила машина
Похититель ребенка в Сургуте заявил, что "снимал ролик"
Главное
Борьба Минобра за сокращение линейки учебников встретила сопротивление в суде

Тема дня
Украину сносит потоком На пресс-конференции в Берлине зампредседателя "Газпрома" Александр Медведев сделал сразу несколько громких заявлений: компания не намерена продлевать контракт на транзит с "Нафтогазом" на текущих условиях и готова построить "Северный поток - 3", если Евросоюз подтвердит потребность в газе. Заявления неслучайно сделаны вместе.
25.04.2018
экономика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Армения "допротестуется" – потеряет Карабах? После того, как в Армении возобновились протесты, а к столице присоединился и пригород –  появилась информация, что в зоне, прилегающей к Нагорному Карабаху, началась военная активность Азербайджана. Давний противник начал стягивать танки к линии со спорной территорией.
23.04.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Евгений Спицын: Ради денег учитель вынужден идти на всё, но это его ломает РАНХиГС подготовил доклад, в котором сообщается, что на две ставки стало работать большее число учителей. В 2015 году таких было 7%, в 2017 – уже 14%. Учителя отмечают усложнение работы в общении с родителями и выполнении отчётности. Отмечается, что в целом работать в школе стало труднее.
26.04.2018
экспертное мнение ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
В России завершился тест на знание Великой Отечественной войны
Полиция сочла "правонарушением" цитату Ленина на пикете новосибирских активистов
Главы МИД G7 подготовили "жесткое" заявление в адрес России
"Естественное расслабление" или следствие трагедий? Почему упал рейтинг Путина
Десять депутатов свердловского ЗакСО под прицелом прокуратуры. Стали известны фамилии
В России вслед за Google перестал открываться YouTube
"Установка памятника Ельцину на "Аллее правителей" - плевок в душу народа"
Опыт московской реновации могут распространить на другие города-миллионники
Голосование
Что сделать с "РусАлом"?

Национализировать

Продать пакет акций государству

Просто помочь финансово

Устранить от контроля Дерипаску

Ничего - пусть сам разбирается


Результаты 208

В юбках на морозе. Организаторы объяснили, почему уральские школьницы были "раздетыми"
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Екатеринбург, Дом офицеров, школьницы в балетках (2018) | Фото: Вконтакте

Екатеринбургские школьницы, которые участвовали в городском этапе конкурса "Смотры строя и песни" проекта "Сыны и дочери Отечества", стали известны во всей России. Девочки вышли маршировать в коротких юбках, блузках и балетках, когда в столице Урала в апреле прошли снегопады.

Уральским школьницам не страшны морозы? Конкурс проходил 24 апреля, фотография появилась в социальных сетях и вызвали шквал обсуждения. По словам организатора проекта Ольги Рогулиной, детей никто не заставлял выходить именно в летней форме.

Екатеринбург, Дом офицеров, школьницы в балетках(2018)|Фото: Вконтакте

"Помещения не было. Команды были оповещены, что мероприятие проводится на улице, заранее до конкурса мы прописываем это в письме, которое им отправляем. Был сильный снегопад, мы предложили либо отменить конкурс, либо всем записать видео и отправить нам. Участники отказались. Никто не заставлял их раздеваться. Мы настаивали на том, чтобы дети одевались теплее", - пояснила Накануне.RU Рогулина.

Она уточнила, что 25 апреля все приезжали на церемонию награждения, из детей никто не заболел. "На улице они находились пару минут. Кто-то решил раздеться, но это их решение", - добавила организатор.

А вот, по мнению председателя жюри, который оценивал вокалистов и театралов, Андрея Семочкина, организаторов надо было самих раздеть.

"Я оценивал вокалистов и театралов. То, что дети маршировали на улице - я не видел. Я бы сам организаторов раздел и заставил бы по снегу ходить", - пояснил он.

Напомним, в минувшую среду в соцсетях появилась фотография школьниц, которые маршировали в летней одежде. "Когда безумие стало нормой", - писали горожане в комментариях.

Другие новости по темам: Екатеринбург, Дом офицеров, конкурс, школьницы, марш, снегопад, Сыны и Дочери Отечества
26.04.2018 08:50 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
10:50 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 25.04.2018 21:00 Мск
Екатеринбургские школьницы маршировали по снегу в летней обуви








Добавить комментарий:

В юбках на морозе. Организаторы объяснили, почему уральские школьницы были "раздетыми"
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+