В юбках на морозе. Организаторы объяснили, почему уральские школьницы были "раздетыми"

Екатеринбургские школьницы, которые участвовали в городском этапе конкурса "Смотры строя и песни" проекта "Сыны и дочери Отечества", стали известны во всей России. Девочки вышли маршировать в коротких юбках, блузках и балетках, когда в столице Урала в апреле прошли снегопады.

Уральским школьницам не страшны морозы? Конкурс проходил 24 апреля, фотография появилась в социальных сетях и вызвали шквал обсуждения. По словам организатора проекта Ольги Рогулиной, детей никто не заставлял выходить именно в летней форме.

"Помещения не было. Команды были оповещены, что мероприятие проводится на улице, заранее до конкурса мы прописываем это в письме, которое им отправляем. Был сильный снегопад, мы предложили либо отменить конкурс, либо всем записать видео и отправить нам. Участники отказались. Никто не заставлял их раздеваться. Мы настаивали на том, чтобы дети одевались теплее", - пояснила Накануне.RU Рогулина.

Она уточнила, что 25 апреля все приезжали на церемонию награждения, из детей никто не заболел. "На улице они находились пару минут. Кто-то решил раздеться, но это их решение", - добавила организатор.

А вот, по мнению председателя жюри, который оценивал вокалистов и театралов, Андрея Семочкина, организаторов надо было самих раздеть.

"Я оценивал вокалистов и театралов. То, что дети маршировали на улице - я не видел. Я бы сам организаторов раздел и заставил бы по снегу ходить", - пояснил он.

Напомним, в минувшую среду в соцсетях появилась фотография школьниц, которые маршировали в летней одежде. "Когда безумие стало нормой", - писали горожане в комментариях.