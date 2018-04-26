Тюменские "жириновцы" сменили своего лидера в гордуме накануне выборов

Фракция ЛДПР в Тюменской городской думе поменяла своего руководителя. Глава тюменского областного отделения ЛДПР Артем Зайцев специально пришел на заседание муниципального парламента и объявил решение партии: фракцию возглавил депутат Мурат Тулебаев, а его заместителем назначен Александр Пивторак, передает корреспондент Накануне.RU.

Кроме этого Тулебаев назначен главой предвыборного штаба либерал-демократов на выборах в гордуму, которые пройдут в сентябре этого года.

Отметим, что ранее пост главы фракции занимал Алексей Чирков.

Наблюдатели отмечают, что рокировка накануне выборов неслучайна. Таким образом были усилены позиции Тулебаева и Пивторака.