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В открывшемся недавно перинатальном центре на Сахалине обрушился потолок
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(2005) | Фото: ВЛАДИМИР НОВИКОВ www.itogi.ru

Навесной потолок обрушился в перинатальном центре в Южно-Сахалинске, который открыли менее месяца назад. Пострадавших нет.
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"В региональном перинатальном центре произошло частичное обрушение потолочных панелей подвесной конструкции потолка в ординаторской", - сообщает пресс-служба минздрава области.

В ведомстве считают, что к обрушению навесного потолка привело гарантийное обслуживание. По данным составителей заявления, подрядчик провел проверку систем вентиляции и пожарной сигнализации, для доступа к ним были частично демонтированы крепления потолочных конструкций.

Дирекция по реализации программ строительства в Сахалинской области выставила претензию к ООО "Остов" - подрядчику строительства, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в роддоме в Уфе произошел пожар, более 200 человек пришлось эвакуировать.

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26.04.2018 08:32 Мск | информационная служба Накануне.RU
10:32 Екб


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В открывшемся недавно перинатальном центре на Сахалине обрушился потолок
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