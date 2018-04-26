В открывшемся недавно перинатальном центре на Сахалине обрушился потолок

Навесной потолок обрушился в перинатальном центре в Южно-Сахалинске, который открыли менее месяца назад. Пострадавших нет.

"В региональном перинатальном центре произошло частичное обрушение потолочных панелей подвесной конструкции потолка в ординаторской", - сообщает пресс-служба минздрава области.

В ведомстве считают, что к обрушению навесного потолка привело гарантийное обслуживание. По данным составителей заявления, подрядчик провел проверку систем вентиляции и пожарной сигнализации, для доступа к ним были частично демонтированы крепления потолочных конструкций.

Дирекция по реализации программ строительства в Сахалинской области выставила претензию к ООО "Остов" - подрядчику строительства, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в роддоме в Уфе произошел пожар, более 200 человек пришлось эвакуировать.