Полиция выясняет обстоятельства возгорания двух иномарок на Опалихинской в Екатеринбурге

Сегодня ночью на улице Опалихинской в Екатеринбурге сгорели две иномарки. Полиция начала проверку.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, на площади в 2 кв.м огнем были повреждены моторный отсек, кузов и салон автомобиля Range Rover Sport и кузов автомобиля Ssang Yong Kyron. В тушении были задействованы две единицы техники и девять человек личного состава.

Пожар был потушен в течение двух минут. Причину предстоит выяснить специалистам.

Как сообщили Накануне.RU в УМВД по Екатеринбургу, сигнал о возгорании автомобилей у дома №20 на улице Опалихинской поступил в отдел полиции №9 сегодня в 5 часов 20 минут. По указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские провели осмотр места происшествия.

"В настоящее время организованы необходимые мероприятия по установлению обстоятельств инцидента. Владельцы транспортных средств в ближайшее время обратятся в полицию с заявлением. По факту воспламенения автомобилей в Верх-Исетском районе города органами внутренних дел проводится тщательная проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение", - добавили в ведомстве.