"Роснефть" направит на дивиденды 50% чистой прибыли

в этот день
26.04.18
09:51
В Екб.11:51
В юбках на морозе. Организаторы объяснили странные фото уральских школьниц
Одного из разработчиков "Новичка" сбила машина
Похититель ребенка в Сургуте заявил, что "снимал ролик"
Главное
Борьба Минобра за сокращение линейки учебников встретила сопротивление в суде

Тема дня
Украину сносит потоком На пресс-конференции в Берлине зампредседателя "Газпрома" Александр Медведев сделал сразу несколько громких заявлений: компания не намерена продлевать контракт на транзит с "Нафтогазом" на текущих условиях и готова построить "Северный поток - 3", если Евросоюз подтвердит потребность в газе. Заявления неслучайно сделаны вместе.
25.04.2018
экономика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Армения "допротестуется" – потеряет Карабах? После того, как в Армении возобновились протесты, а к столице присоединился и пригород –  появилась информация, что в зоне, прилегающей к Нагорному Карабаху, началась военная активность Азербайджана. Давний противник начал стягивать танки к линии со спорной территорией.
23.04.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Евгений Спицын: Ради денег учитель вынужден идти на всё, но это его ломает РАНХиГС подготовил доклад, в котором сообщается, что на две ставки стало работать большее число учителей. В 2015 году таких было 7%, в 2017 – уже 14%. Учителя отмечают усложнение работы в общении с родителями и выполнении отчётности. Отмечается, что в целом работать в школе стало труднее.
26.04.2018
экспертное мнение ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
В России завершился тест на знание Великой Отечественной войны
Полиция сочла "правонарушением" цитату Ленина на пикете новосибирских активистов
Главы МИД G7 подготовили "жесткое" заявление в адрес России
"Естественное расслабление" или следствие трагедий? Почему упал рейтинг Путина
Десять депутатов свердловского ЗакСО под прицелом прокуратуры. Стали известны фамилии
В России вслед за Google перестал открываться YouTube
"Установка памятника Ельцину на "Аллее правителей" - плевок в душу народа"
Опыт московской реновации могут распространить на другие города-миллионники
Голосование
Что сделать с "РусАлом"?

Национализировать

Продать пакет акций государству

Просто помочь финансово

Устранить от контроля Дерипаску

Ничего - пусть сам разбирается


Результаты 208



Новости
26.04.2018 08:20 Мск (10:20 Екб)
экономика | Центральный ФО
"Роснефть" направит на дивиденды 50% чистой прибыли
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

(2011) | Фото:Накануне.RU

Совет директоров "Роснефти" рекомендовал выплатить дивиденды в размере 6,65 руб. на акцию, что соответствует 50 % чистой прибыли компании по стандартам МСФО.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Роснефти", учитывая выплаты дивидендов по итогам первого полугодия 2017 г. в размере 3 руб. 83 коп. на акцию, суммарный дивиденд на акцию за 2017 г. составит 10 руб. 48 коп.

"Сумма средств, которая в дополнение к дивидендам по итогам первого полугодия 2017 г. будет направлена ПАО "НК "Роснефть" на выплату дивидендов, составит 70,5 млрд. руб.", - отметили в компании.

Напомним, Правительство РФ сохранило норму выплат дивидендов для госкомпаний в размере половины чистой прибыли по МСФО.

Другие новости по темам: Роснефть, дивиденды, норма выплат
26.04.2018 08:20 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
10:20 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 12.04.2018 16:01 Мск
Правление "Газпрома" рекомендовало сохранить дивиденды на уровне прошлого года

Ранее 06.04.2018 07:50 Мск
Росимущество потребовало от госкомпаний отдать 50% прибыли

Ранее 30.03.2018 09:24 Мск
Минфин хочет сохранить в 2018 году норму выплаты дивидендов в размере 50% прибыли по МСФО

Ранее 21.03.2018 13:45 Мск
Медведева никто не слушается. Госдума хочет обязать госкомпании перечислять 50% дивидендов в бюджет

Ранее 13.10.2017 08:04 Мск
Счетная палата недосчиталась дивидендов от "Роснефтегаза"

Ранее 06.09.2017 16:11 Мск
"Транснефть" готова направить 50% чистой прибыли на дивиденды

Ранее 30.06.2017 13:47 Мск
"Газпром" направит на дивиденды практически весь свободный денежный поток

Ранее 19.05.2017 15:37 Мск
Правительство рекомендовало "Газпрому" направить на дивиденды 20% прибыли

Ранее 16.05.2017 08:10 Мск
СМИ: "Роснефтегазу" разрешат не платить дивиденды за 2016 год

Ранее 10.05.2017 07:36 Мск
СМИ: Министры намерены забрать у "Роснефтегаза" 100% дивидендов

Ранее 28.04.2017 08:06 Мск
Госкомпании должны будут направить на дивиденды 50% чистой прибыли








Добавить комментарий:

"Роснефть" направит на дивиденды 50% чистой прибыли
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+