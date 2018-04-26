"Роснефть" направит на дивиденды 50% чистой прибыли

Совет директоров "Роснефти" рекомендовал выплатить дивиденды в размере 6,65 руб. на акцию, что соответствует 50 % чистой прибыли компании по стандартам МСФО.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Роснефти", учитывая выплаты дивидендов по итогам первого полугодия 2017 г. в размере 3 руб. 83 коп. на акцию, суммарный дивиденд на акцию за 2017 г. составит 10 руб. 48 коп.

"Сумма средств, которая в дополнение к дивидендам по итогам первого полугодия 2017 г. будет направлена ПАО "НК "Роснефть" на выплату дивидендов, составит 70,5 млрд. руб.", - отметили в компании.

Напомним, Правительство РФ сохранило норму выплат дивидендов для госкомпаний в размере половины чистой прибыли по МСФО.