Градсовет Перми утвердил концепцию развития эспланады

В Перми прошел градсовет, на котором утвердили план развития эспланады. На ней появится, в частности, фонтан сообщили Накануне.RU в пресс-службе думы.

В заседании совета участвовали спикер городского парламента Юрий Уткин, заместители председателя Дмитрий Малютин и Алексей Грибанов, депутаты Арсен Болквадзе, Сергей Богуславский, Алексей Демкин, члены молодежного парламента города Перми.Проект концепции развития эспланады представила директор "Института территориального планирования" Елена Ермолина. По ее мнению, это место необходимо рассматривать как объект, "нанизанный на главную ось городского ядра – улицу Ленина", часть маршрута, соединяющего въезд в город и его исторический центр.

Эспланада сохранит пешеходную зону, получит спортивные и игровые площадки, вело- и беговые дорожки, места тихого отдыха, смотровая площадка, фонтан, детская и зеленая зона. Летом это пространство будет активно использоваться. Для этого появится возможность проведения культурно-массовых мероприятий, новый фонтан, который сейчас строится, прогулочные зоны, смотровая площадка и многое другое. Министр культуры Вячеслав Торчинский отметил, что реализация концепции позволит сделать пространство эспланады "более пластичным" для организации разного рода общегородских мероприятий. Члены градсовета единогласно поддержали представленную концепцию.

"Сегодня мы рассмотрели концептуальную презентацию реновации эспланады как уникального пермского пространства. Прежде всего, учитывали уже сложившиеся в новейшей истории города традиции по использованию этого пространства. Архитектурные решения, озеленение, освещение, досуговые площадки разного назначения – все это будет выполняться исключительно в интересах горожан. К тому же, плоскостная конфигурация строящегося фонтана позволит, как и привыкли горожане, разворачивать в квартале от здания заксобрания до улицы Попова зимний ледовый городок. Появляются и другие возможности досуга", - сказал глава Перми Дмитрий Самойлов.

Юрий Уткин полагает, что благоустройство эспланады – общегородская тема.

"У нас есть в центре Перми уникальная свободная территория, которая призвана быть местом притяжения жителей и гостей краевого центра. Мы хотим создать здесь полноценную культурно-досуговую площадку. И первые шаги в этом направлении уже сделаны. Считаю, что нужно воплощать ту концепцию, которая есть, с учетом действительно стоящих и выполнимых предложений и замечаний. Мы используем губернаторский ресурс "Управляем вместе", чтобы жители могли широко ознакомиться с проектом. В округах депутаты проводят встречи и разъясняют наши планы", - цитирует спикера пресс-служба городского парламента.

Член Союза архитекторов России, почетный архитектор России Виктор Щипалкин полагает, что это первая столь полная, комплексная и продуманная работа, которая отражает потребность сегодняшнего дня в благоустройстве объекта.