Глава ФАС сомневается, что Роскомнадзор сумеет "успешно завершить" историю с Telegram

Глава ФАС Игорь Артемьев усомнился в возможности блокировки мессенджера Telegram в России, но пожелал Роскомнадзору "успешно завершить" эту историю.



"Я не знаю, как принимались эти решения [по блокировке Telegram], какие эксперты обслуживали эту тему, я искренне желаю Роскомнадзору, поскольку есть решение суда, добиться успеха. Но я не очень верю, что так случится", - цитирует Артемьева ТАСС.



"Если делаешь - надо делать до конца. Надо быть уверенным тысячу раз, посоветоваться с экспертами и доходить до конца. Государство не может позволить себе садиться в лужу, и это очень печально. Я надеюсь, что при достижении этой цели не будет сметено все вообще вокруг могучим ураганом", - отметил глава ФАС. Он подчеркнул, что Россия - "не Китай, который закрылся".

"Такая модель возможна, но вряд ли ее кто-то хочет", - заключил глава ФАС, отметив, что история с Telegram нанесла большой ущерб.

Артемьев также добавил, что в ФАС не обращались компании, пострадавшие от веерной блокировки мессенджера.

Напомним, Роскомнадзор ищет каналы, позволяющие Telegram оставаться доступным в России. Ведомство заблокировало миллионы IP-адресов, в связи с чем начались проблемы с доступом к сайту Google, частично перестал открываться Youtube. Также сообщалось, что блокировки Роскомнадзора привели к сокращению продаж электронных полисов ОСАГО. Проблемы были и у пользователей Viber.