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23.04.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Евгений Спицын: Ради денег учитель вынужден идти на всё, но это его ломает РАНХиГС подготовил доклад, в котором сообщается, что на две ставки стало работать большее число учителей. В 2015 году таких было 7%, в 2017 – уже 14%. Учителя отмечают усложнение работы в общении с родителями и выполнении отчётности. Отмечается, что в целом работать в школе стало труднее.
26.04.2018
экспертное мнение ;
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Новости
26.04.2018 08:04 Мск (10:04 Екб)
общество | В России
Глава ФАС сомневается, что Роскомнадзор сумеет "успешно завершить" историю с Telegram
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(2005) | Фото: Андрей Замахин www.itogi.ru

Глава ФАС Игорь Артемьев усомнился в возможности блокировки мессенджера Telegram в России, но пожелал Роскомнадзору "успешно завершить" эту историю.

"Я не знаю, как принимались эти решения [по блокировке Telegram], какие эксперты обслуживали эту тему, я искренне желаю Роскомнадзору, поскольку есть решение суда, добиться успеха. Но я не очень верю, что так случится", - цитирует Артемьева ТАСС.

"Если делаешь - надо делать до конца. Надо быть уверенным тысячу раз, посоветоваться с экспертами и доходить до конца. Государство не может позволить себе садиться в лужу, и это очень печально. Я надеюсь, что при достижении этой цели не будет сметено все вообще вокруг могучим ураганом", - отметил глава ФАС. Он подчеркнул, что Россия - "не Китай, который закрылся".
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"Такая модель возможна, но вряд ли ее кто-то хочет", - заключил глава ФАС, отметив, что история с Telegram нанесла большой ущерб.

Артемьев также добавил, что в ФАС не обращались компании, пострадавшие от веерной блокировки мессенджера.

Напомним, Роскомнадзор ищет каналы, позволяющие Telegram оставаться доступным в России. Ведомство заблокировало миллионы IP-адресов, в связи с чем начались проблемы с доступом к сайту Google, частично перестал открываться Youtube. Также сообщалось, что блокировки Роскомнадзора привели к сокращению продаж электронных полисов ОСАГО. Проблемы были и у пользователей Viber.

Другие новости по темам: фас, роскомнадзор, telegram, игорь артемьев
26.04.2018 08:04 Мск | информационная служба Накануне.RU
10:04 Екб


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Глава ФАС сомневается, что Роскомнадзор сумеет "успешно завершить" историю с Telegram
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