В Екатеринбурге вынесли приговор экс-полицейскому - одному из банды велосипедистов, грабивших банки

в этот день
26.04.18
09:51
В Екб.11:51
В юбках на морозе. Организаторы объяснили странные фото уральских школьниц
Одного из разработчиков "Новичка" сбила машина
Похититель ребенка в Сургуте заявил, что "снимал ролик"
Главное
Борьба Минобра за сокращение линейки учебников встретила сопротивление в суде

Тема дня
Украину сносит потоком На пресс-конференции в Берлине зампредседателя "Газпрома" Александр Медведев сделал сразу несколько громких заявлений: компания не намерена продлевать контракт на транзит с "Нафтогазом" на текущих условиях и готова построить "Северный поток - 3", если Евросоюз подтвердит потребность в газе. Заявления неслучайно сделаны вместе.
25.04.2018
экономика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Армения "допротестуется" – потеряет Карабах? После того, как в Армении возобновились протесты, а к столице присоединился и пригород –  появилась информация, что в зоне, прилегающей к Нагорному Карабаху, началась военная активность Азербайджана. Давний противник начал стягивать танки к линии со спорной территорией.
23.04.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Евгений Спицын: Ради денег учитель вынужден идти на всё, но это его ломает РАНХиГС подготовил доклад, в котором сообщается, что на две ставки стало работать большее число учителей. В 2015 году таких было 7%, в 2017 – уже 14%. Учителя отмечают усложнение работы в общении с родителями и выполнении отчётности. Отмечается, что в целом работать в школе стало труднее.
26.04.2018
экспертное мнение ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
В России завершился тест на знание Великой Отечественной войны
Полиция сочла "правонарушением" цитату Ленина на пикете новосибирских активистов
Главы МИД G7 подготовили "жесткое" заявление в адрес России
"Естественное расслабление" или следствие трагедий? Почему упал рейтинг Путина
Десять депутатов свердловского ЗакСО под прицелом прокуратуры. Стали известны фамилии
В России вслед за Google перестал открываться YouTube
"Установка памятника Ельцину на "Аллее правителей" - плевок в душу народа"
Опыт московской реновации могут распространить на другие города-миллионники
Голосование
Что сделать с "РусАлом"?

Национализировать

Продать пакет акций государству

Просто помочь финансово

Устранить от контроля Дерипаску

Ничего - пусть сам разбирается


Результаты 208

В Екатеринбурге вынесли приговор экс-полицейскому - одному из банды велосипедистов, грабивших банки
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

наручники, суд, тюрьма (2016) | Фото:Накануне.RU

Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор Александру Грибниченко – одному из членов банды велосипедистов, грабивших банки в уральской столице. Суд назначил теперь уже экс-полицейскому шесть с половиной лет колонии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Читайте также:

Напомним, что с июня 2016 по июнь 2017 года преступной группой были спланированы и совершены три разбойных нападения на офисы банков: по улице Техническая, Белинского и Щербакова. Разбойники были вооружены пистолетами и ножами. В первом преступлении группа нанесла материальный ущерб банку в сумме свыше 269 тыс. руб., во втором случае – на сумму свыше 7,3 млн руб., а третье задуманное преступление им не удалось завершить – на выходе из банка одного из участников группы задержала полиция.

По данному факту следственные органы полиции возбудили уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 162 УК РФ – разбой в особо крупном размере.

Необходимо отметить, что Александр Грибиниченко на момент совершения преступления являлся сотрудником полиции. После задержания он заключил досудебное соглашение и способствовал раскрытию преступлений. Материалы дела в отношении него были выделены в отдельное производство.

Суд назначил Александру Грибиниченко наказание в виде шести лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Уголовное дело в отношении остальных членов "банды велосипедистов" в настоящее время рассматривается в суде.

Другие новости по темам: банк, ограбление, разбойники, велосипедисты, суд, уголовное дело
26.04.2018 08:19 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
10:19 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 15.02.2018 09:05 Мск
В Екатеринбурге перед судом предстанут разбойники-велосипедисты, грабившие банки








Добавить комментарий:

В Екатеринбурге вынесли приговор экс-полицейскому - одному из банды велосипедистов, грабивших банки
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+