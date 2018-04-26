В Екатеринбурге вынесли приговор экс-полицейскому - одному из банды велосипедистов, грабивших банки

Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор Александру Грибниченко – одному из членов банды велосипедистов, грабивших банки в уральской столице. Суд назначил теперь уже экс-полицейскому шесть с половиной лет колонии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Напомним, что с июня 2016 по июнь 2017 года преступной группой были спланированы и совершены три разбойных нападения на офисы банков: по улице Техническая, Белинского и Щербакова. Разбойники были вооружены пистолетами и ножами. В первом преступлении группа нанесла материальный ущерб банку в сумме свыше 269 тыс. руб., во втором случае – на сумму свыше 7,3 млн руб., а третье задуманное преступление им не удалось завершить – на выходе из банка одного из участников группы задержала полиция.

По данному факту следственные органы полиции возбудили уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 162 УК РФ – разбой в особо крупном размере.

Необходимо отметить, что Александр Грибиниченко на момент совершения преступления являлся сотрудником полиции. После задержания он заключил досудебное соглашение и способствовал раскрытию преступлений. Материалы дела в отношении него были выделены в отдельное производство.

Суд назначил Александру Грибиниченко наказание в виде шести лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Уголовное дело в отношении остальных членов "банды велосипедистов" в настоящее время рассматривается в суде.