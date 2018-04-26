На Среднем Урале осуждена псевдомодель, выманившая более 8 млн рублей у иностранца

в этот день
26.04.18
08:04
В Екб.10:04
В регионах приступают к внедрению своих "Платонов"
Одного из разработчиков "Новичка" сбила машина
Похититель ребенка в Сургуте заявил, что "снимал ролик"
Главное
Борьба Минобра за сокращение линейки учебников встретила сопротивление в суде

Тема дня
Украину сносит потоком На пресс-конференции в Берлине зампредседателя "Газпрома" Александр Медведев сделал сразу несколько громких заявлений: компания не намерена продлевать контракт на транзит с "Нафтогазом" на текущих условиях и готова построить "Северный поток - 3", если Евросоюз подтвердит потребность в газе. Заявления неслучайно сделаны вместе.
25.04.2018
экономика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Армения "допротестуется" – потеряет Карабах? После того, как в Армении возобновились протесты, а к столице присоединился и пригород –  появилась информация, что в зоне, прилегающей к Нагорному Карабаху, началась военная активность Азербайджана. Давний противник начал стягивать танки к линии со спорной территорией.
23.04.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Ради ШОС и БРИКС. Бюджет Челябинской области напрямую профинансирует конгресс-холл на 3,3 млрд 26 апреля депутаты Законодательного собрания Челябинской области, как ожидается, одобрят перераспределение дополнительных доходов бюджета и выделят "главный грант" на строительство в городе конгресс-холла в размере 3,29 млрд руб. Об этом Накануне.RU сообщили сразу несколько источников и подтвердил генеральный директор хозяйственного партнерства "Конгресс-холл" Виталий Передерий.
25.04.2018
экономика ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
В России завершился тест на знание Великой Отечественной войны
Полиция сочла "правонарушением" цитату Ленина на пикете новосибирских активистов
Главы МИД G7 подготовили "жесткое" заявление в адрес России
"Естественное расслабление" или следствие трагедий? Почему упал рейтинг Путина
Десять депутатов свердловского ЗакСО под прицелом прокуратуры. Стали известны фамилии
В России вслед за Google перестал открываться YouTube
"Установка памятника Ельцину на "Аллее правителей" - плевок в душу народа"
Опыт московской реновации могут распространить на другие города-миллионники
Голосование
Что сделать с "РусАлом"?

Национализировать

Продать пакет акций государству

Просто помочь финансово

Устранить от контроля Дерипаску

Ничего - пусть сам разбирается


Результаты 190

На Среднем Урале осуждена псевдомодель, выманившая более 8 млн рублей у иностранца
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

женщина грудь силикон (2006) | Фото: www.vremea.net

Суд на Среднем Урале вынес приговор псевдомодели, которая похитила у иностранца более 8 млн руб. Женщина отправится в колонию.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказалась жительница североуральского поселка Калья 1983 года рождения. Судом было установлено, что в 2015 году она зарегистрировалась на сайте знакомств, где создала страницу под вымышленным псевдонимом "Екатерина". Там она разместила фото стройной молодой девушки с длинными светлыми волосами (впоследствии выяснилось, что это фотография зарубежной модели), и выдавала себя за нее.

В феврале 2015 года, используя указанную страницу, мошенница познакомилась с жителем Польши и узнала, что тот является обеспеченным, одиноким мужчиной с неустроенной судьбой и легко поддается женскому влиянию. После этого их общение проходило посредством телефонных разговоров и переписки в социальных сетях. Злоумышленница рассказывала о жизненных трудностях, которые якобы произошли с ней ("Екатериной"): автомобильная авария, болезнь и смерть близкого родственника (матери), незаконное задержание ее и родственников сотрудниками полиции и других. Для решения сложившихся проблем обманщица просила у иностранца денег в долг.

Всего потерпевший отправил для некой "Екатерины" более 8 млн руб. посредством переводов, а также положил на счета в одном из банков. Получателями денег были как сама мошенница, так и ее знакомые и родственники.

Североуральский городской суд приговорил псевдомодель к двум годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в 500 тыс. руб. Кроме того, удовлетворен гражданский иск иностранца на сумму свыше 6,8 млн руб.

Другие новости по темам: модель, мошенничество, суд, Средний Урал
26.04.2018 07:59 Мск | Североуральск | информационная служба Накануне.RU
09:59 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

На Среднем Урале осуждена псевдомодель, выманившая более 8 млн рублей у иностранца
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+