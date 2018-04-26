На Среднем Урале осуждена псевдомодель, выманившая более 8 млн рублей у иностранца

Суд на Среднем Урале вынес приговор псевдомодели, которая похитила у иностранца более 8 млн руб. Женщина отправится в колонию.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказалась жительница североуральского поселка Калья 1983 года рождения. Судом было установлено, что в 2015 году она зарегистрировалась на сайте знакомств, где создала страницу под вымышленным псевдонимом "Екатерина". Там она разместила фото стройной молодой девушки с длинными светлыми волосами (впоследствии выяснилось, что это фотография зарубежной модели), и выдавала себя за нее.

В феврале 2015 года, используя указанную страницу, мошенница познакомилась с жителем Польши и узнала, что тот является обеспеченным, одиноким мужчиной с неустроенной судьбой и легко поддается женскому влиянию. После этого их общение проходило посредством телефонных разговоров и переписки в социальных сетях. Злоумышленница рассказывала о жизненных трудностях, которые якобы произошли с ней ("Екатериной"): автомобильная авария, болезнь и смерть близкого родственника (матери), незаконное задержание ее и родственников сотрудниками полиции и других. Для решения сложившихся проблем обманщица просила у иностранца денег в долг.

Всего потерпевший отправил для некой "Екатерины" более 8 млн руб. посредством переводов, а также положил на счета в одном из банков. Получателями денег были как сама мошенница, так и ее знакомые и родственники.

Североуральский городской суд приговорил псевдомодель к двум годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в 500 тыс. руб. Кроме того, удовлетворен гражданский иск иностранца на сумму свыше 6,8 млн руб.