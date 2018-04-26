Минсельхоз Прикамья взыскал с ООО "Свинокомплекс Пермский" 207,7 миллионов

Арбитражный суд Прикамья удовлетворил требования краевого минсельхоза и взыскал с ООО "Свинокомплекс Пермский" субсидию в сумме 207,7 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского края.

Согласно определению суда требования ведомства являются текущими, не включаются в реестр требований кредиторов и погашаются вне очереди.

Субсидию общество получило в рамках краевой программы по развитию свиноводства. Соглашение о предоставлении субсидии было заключено 30 января 2017 г. Деньги выделялись на погашение просроченной кредиторской задолженности по договорам купли-продажи и поставки свиней в сумме 103,8 млн руб. и на приобретение зерна, комбикормов, кормовых добавок, ветеринарных препаратов, электрической энергии, газа в сумме 103,8 млн руб. Полученные средства свинокомплекс использовал в полном объеме.

Согласно соглашению, предприятие получило господдержку при условии оплаты до 1 июня 2017 г. задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам. Краевой минсельхоз проверил соблюдение условий, по которым была выделена субсидия и выявил нарушения. В результате в адрес предприятия было направлено требование о возврате денег. Требования выполнены не были, потому минсельхоз обратился в суд.

Между тем ООО "Свинокомплекс Пермский" признано банкротом. В отношении него введена процедура наблюдения. Временным управляющим утвержден Петр Мосюр.