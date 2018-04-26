Россияне стали меньше экономить на еде

Российские потребители все меньше отдают предпочтение низким ценовым сегментам, а доля россиян, которые в предыдущие два-три месяца пытались сэкономить на основных продуктах питания, постепенно сокращается, сделали вывод аналитики Sberbank CIB.

В исследовании "Потребительский индекс Иванова" отмечено, что на еде в январе-марте 2018 г. экономят 64% опрошенных, что на 6% меньше, чем в прошлом году и на 1% ниже показателя четвертого квартала 2017 г., передает корреспондент Накануне.RU.

При этом доля потребителей, целенаправленно покупающих товары по промоакциям, по-прежнему довольно велика: 24% сообщили, что покупают большую часть продуктов питания в одном магазине, но потом обязательно заходят в другой, чтобы купить товары со скидкой . Вместе с тем сокращается доля потребителей, пытающихся экономить на необязательных расходах.

Доля потребителей, которые в качестве определяющего фактора назвали качество продуктов, увеличилась на 1% по сравнению с предыдущим кварталом и на 3% относительно уровня годичной давности – до 69%. По мнению аналитиков Sberbank Investment Research, в конечном итоге расходы на еду вернутся к прежним уровням, однако это произойдет лишь после ощутимого увеличения реальных доходов населения.