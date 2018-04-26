В Уфе горел роддом: эвакуировано более 200 человек, в том числе 54 ребенка

Из-за пожара из роддома Уфы эвакуировали 213 человек, среди них 54 ребенка, сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по региону.

"Дежурным персоналом больницы из здания эвакуировано 213 человек, в том числе 54 ребенка. Во время тушения пожарные обнаружили еще 25 человек, в том числе двое детей. Эвакуированные размещены в соседних хирургическом и терапевтической корпусах", - сообщили в ведомстве.

Сообщение о срабатывании сигнализации в здании республиканской клинической больнице имени Куватова на улице Достоевского поступило в 02.35 (0.35 мск). На место были направлены силы по рангу пожара №3.

"По прибытии установлено, что происходит горение на посту дежурной медицинской сестры в акушерско-гинекологическом корпусе на первом этаже", - сообщает МЧС.

В данный момент возгорание ликвидировано.

"Благодаря срабатыванию автоматической пожарной сигнализации и слаженным действиям персонала, а также своевременному прибытию пожарных подразделений, погибших и пострадавших нет", - подчеркнули в ведомстве.

На месте работают дознаватели Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан и специалисты испытательной пожарной лаборатории. Причина пожара устанавливается.

В тушении пожара принимали участие 18 единиц техники и 51 человек.