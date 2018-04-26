Правительство не будет инициировать национализацию попавших под санкции компаний

Российские власти не будут инициировать национализацию попавших под санкции компаний, сами владельцы активов таких предложений не делали, сообщил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович. Он добавил, что идея национализации в кабмине не обсуждается.

"Насколько я знаю, нет. Потому что это опция, которая возможна только если сами владельцы компаний (предложат — ред.). Мы ни в коем случае сами не будем предлагать", — приводит "Прайм" ответ Дворковича на вопрос о том, обсуждается ли вопрос национализации "Русала" или других санкционных компаний.

Он сказал, что среди рассматриваемых мер поддержки санкционных компаний - схемы оборотных кредитов, но "подарков" власти делать не собираются.

"Не буду комментировать (сумму поддержки - ред.). Причем там очень разные формы, там и просто оборотные средства. Это даже поддержкой назвать сложно. Они и так оборотные кредиты берут. Просто мы с учётом ограничений должны изыскать просто конкретные схемы. То есть, это не подарки, это все равно кредиты. Подарков никто никому делать не собирается", - сказал Дворкович.

Напомним, после введения в апреле санкций Минфином США, ряд предприятий заявили о необходимости господдержки. Правительство согласилось, известно, что через госбанки компаниям может быть предоставлена ликвидность. Вместе с тем председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков внес предложение о национализации проблемных компаний, таких как "Русал". Меру не исключили в РСПП, министр промышленности РФ Денис Мантуров также допустил временный переход компании Дерипаски под контроль государства.

Как сообщало Накануне.RU, Минфин США сообщил о возможном снятии санкций с алюминиевой группы, в том случае, если основной акционер не будет контролировать компанию.