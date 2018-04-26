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26.04.2018 07:23 Мск (09:23 Екб)
экономика | В России | За рубежом
СМИ: Glencore возобновит закупки алюминия у "Русала"
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Шахта Черемухвская-Глубокая, СУБР, Русал, Североуральск, бокситы (2015) | Фото:

Крупнейший покупатель алюминия "Русала" трейдер Glencore возобновляет закупки металла у российской компании после того, как Минфин США смягчил позицию по санкциям.

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Агентство Блумберг со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщает, что Glencore счет заявление Минфина сигналом к тому, что компания сможет продолжать покупать алюминий у "Русала" до октября. Как сообщало Накануне.RU, ранее Glencore объявил форс-мажор по контрактам на 50 тыс. тонн алюминия из России.

Напомним, департамент Минфина США по контролю за иностранными активами продлили до 23 октября период, в течение которого американские граждане и компании в рамках санкций против "Русала" должны завершить все контракты и прекратить взаимодействие с компанией. Первоначальный срок был установлен до 5 июня. Также ведомство сообщило, что может снять санкции, если у основного акционера, Олега Дерипаски, не будет контроля над компанией.

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СМИ: Glencore возобновит закупки алюминия у "Русала"
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