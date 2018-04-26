Тулеев заявил, что Цивилев не его человек

В среду после очередной сессии председатель совета народных депутатов Кемеровской области Аман Тулеев встретился с депутатским корпусом.

На встрече спикер "ответил на вопросы и обращения, поступающие в адрес облсовета и депутатам разного уровня". Сообщение об этом появилось на сайте регионального парламента. "Говорят о том, что врио губернатора "назначен в Кузбасс по приглашению Тулеева". Я ответственно заявляю, что никаких личных отношений с Цивилевым у меня нет, я его просто не знаю, он назначен "сверху". Для того чтобы хотя бы немного знать человека, нужна его точная автобиография и, конечно же, налоговая декларация. Что-то поверхностно говорить о нем я просто не могу!" — процитировала пресс-служба слова господина Тулеева. Также он добавил, что имел три возможных кандидатуры преемников: "все они из Кузбасса, фамилий их по понятным причинам я называть не могу".

В начале марта Аман Тулеев представил вице-губернатора по промышленности Сергея Цивилева на аппаратном совещании в обладминистрации. После представления новый заместитель отправился с первым рабочим визитом на кемеровский завод. Там Сергей Цивилев сообщил журналистам, что на работу его пригласил господин Тулеев. Господин Цивилев был назначен врио главы Кузбасса 1 апреля. Аман Тулеев покинул пост в связи с пожаром в торговом центре "Зимняя вишня", где погибли 60 человек.

В среду утром на сайте местной администрации появились сведения о доходах врио губернатора с 1 января 2017 года по 31 марта 2018 года. В декларации о доходах Сергей Цивилев задекларировал нулевой доход. У него нет ни недвижимости, ни земли в собственности. Единственное движимое имущество — трехколесный мотоцикл Spyder BRP Can-Am. До своего приезда в Кузбасс Сергей Цивилев возглавлял якутскую угольную компанию "Колмар". После назначения на должность вице-губернатора Кузбасса по промышленности он подарил супруге 70% группы, которой владел.

Вечером, пресс-служба обладминистрации сообщила, что данные о доходах Сергея Цивилева ошибочны. "При публикации сведений о доходах, предоставленных врио губернатора, произошел технический сбой. Уточненная информация появится на сайте в ближайшее время",— сказали в пресс-службе.

Опрошенные эксперты полагают, что слова Амана Тулеева свидетельствуют о продолжении противостояния экс-главы региона с врио губернатора. Кемеровский политолог Андрей Полухин называет его "подковерной борьбой за власть" и ожидает "очередных сюрпризов". Депутат облсовета от ЛДПР Игорь Украинцев считает, что эмоциональное заявление — что в стиле Амана Тулеева — стало лишь рекламой Сергею Цивилеву. "Если Аман Гумирович хотел таким образом принизить господина Цивилева, то, на мой взгляд, он получил обратную реакцию. Сейчас, если Тулеев говорит на кого-то плохо, то этому человеку уделяется больше внимания и к нему более благосклонно начинают относиться»,— сказал Украинцев.

Первый секретарь кемеровского обкома КПРФ Николай Мухин повторяет, что это продолжение конфликта бывшего главы Кузбасса с его исполняющим обязанности. "Конфликт разгорается, и Тулеев нервничает. Его бесит, что Цивилев окружает себя людьми из его же бывшего окружения. Он сейчас будет пользоваться любой ошибкой врио губернатора, чтобы указать на нее",— пояснил Мухин. Он также отмечает, что у господина Тулеева специфическое чувство юмора. "Вспомните, что в отставку экс-губернатор ушел 1 апреля", пишет газета "Коммерсант".

Как ранее сообщало Накануне.RU, экс-глава Кузбасса Аман Тулеев заявил, что собирается покинуть политику. Прямо сейчас уходить с поста спикера областного совета он не будет, но и на предстоящие выборы в региональный парламент не пойдет. По его словам, он просто устал.

Тулеев ушел в отставку после пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. Трагедия унесла жизни 60 человек, большая часть из них – дети. После отставки экс-губернатор занял место председателя в областном совете депутатов.