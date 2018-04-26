37-летнего насильника отдадут под суд в Тюмени

В Тюмени завершено расследование уголовного дела, фигурантом которого стал 37-летний мужчина.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Тюменской области, 4 мая 2017 года у дома 54 по улице Пермякова обвиняемый напал на девушку и совершил в отношении нее действия сексуального характера. Потерпевшая оказала злоумышленнику сопротивление, громко звала на помощь. Опасаясь быть задержанным, мужчина скрылся с места происшествия. Задержать мужчину по "горячим" следам не удалось.

Из показаний девушки был составлен подробный портрет. По уголовному делу были проведены экспертизы, а в качестве свидетелей допрошено более 30 человек. Личность подозреваемого была установлена.

Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направления в суд.