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СКР: Сотрудникам качканарского "Металлиста" выплатили оставшиеся 12 млн рублей долгов по зарплате
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кошелек, мелочь, зарплата, долг (2016) | Фото: punkt-a.info

В Качканаре продолжается расследование уголовного дела о невыплате свыше двух месяцев заработной платы на предприятии ОАО "Металлист".
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Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Свердловской области, 25 апреля руководством предприятия перечислено около 12 млн руб. оставшегося долга на расчётные счета рабочих предприятия в счёт погашения задолженности по зарплате. Таким образом, задолженность руководством "Металлиста" по зарплате перед рабочими погашена в полном объёме.

Ранее сообщалось, что, начиная с ноября 2017 года, руководством ОАО "Металлист" было возмещено порядка 53 млн руб. в счёт невыплаченной ранее зарплаты работникам предприятия.

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