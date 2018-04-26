Пентагон назвал РФ и КНР стратегическими противниками США

Глава Пентагона Джеймс Мэттис обвинил Россию и Китай в намеренном стратегическом противостоянии американским властям и попытках контролировать действия других стран.

Так, министр обороны заявил, что Москва несколько раз нарушала Договор о ликвидации ракет средней и меньше дальности, тем самым подорвала уверенность США в надежности как партнера. "Китай и Россия решили быть стратегическими соперниками. Они стремятся создать мир, соответствующий их авторитарным моделям", - говорится в заявлении Мэттиса.

"Мы стремимся сделать так, чтобы Россия вернулась к соблюдению договора, но продолжительность нарушений ДРСМД со стороны России показывает, что добиться прогресса в установке контроля над вооружениями будет непросто, а также подрывает уверенность США в России в качестве надежного партнера по соглашениям" - заявил глава пентагона.

Также Мэттис обвинил Москву и Пекин в "стремлении завладеть правом вето на экономические, дипломатические и оборонные решения других стран", сообщает "Интерфакс".