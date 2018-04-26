Российский космонавт сфотографировал Крымский мост с борта МКС

Российский космонавт Антон Шкаплеров сфотографировал строящийся Крымский мост.

Снимки, которые сделаны с борта МКС, космонавт опубликовал в своем инстаграме. "Продолжаю наблюдать за стройкой из космоса. Кстати, она идет с опережением графика", — написал Шкаплеров.

Как ранее сообщало Накануне.RU, строители начали наносить дорожную разметку на автодорожную часть моста через Керченский пролив.

Напомним, 1 марта глава государства Владимир Путин рассказал о сроках окончания строительства Крымского моста. Так, по его словам, автомобильное движение на объекте будет открыто уже через несколько месяцев, а в 2019 году откроется железнодорожное сообщение.