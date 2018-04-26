Порошенко заявил, что украинская армия попала в десятку лучших в Европе

Вооруженные силы Украины вошли в число сильнейших армий в Европе.

Об этом заявил украинский президент Петр Порошенко. "По версии Global Firepower, украинская армия — сильнейшая на европейском континенте среди вооруженных сил стран, не входящих в НАТО", — написал глава государства на своей странице в Facebook.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в начале августа ВСУ подожгли свой опорный пункт в Донбассе, чтобы скрыть хищения. В конце марта по этой причине был взорван вертолет вместе с комиссией, которая раскрыла факт хищений. Одной из возможных причин масштабных пожаров в Балаклее и Калиновке также могло быть сокрытие хищений в ВСУ.