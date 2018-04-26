В Северной Корее обрушился ядерный полигон - СМИ

в этот день
26.04.18
04:16
В Екб.06:16
В регионах приступают к внедрению своих "Платонов"
Одного из разработчиков "Новичка" сбила машина
Похититель ребенка в Сургуте заявил, что "снимал ролик"
Главное
Автором правил тотальных блокировок оказался арестованный сотрудник РКН

Тема дня
Украину сносит потоком На пресс-конференции в Берлине зампредседателя "Газпрома" Александр Медведев сделал сразу несколько громких заявлений: компания не намерена продлевать контракт на транзит с "Нафтогазом" на текущих условиях и готова построить "Северный поток - 3", если Евросоюз подтвердит потребность в газе. Заявления неслучайно сделаны вместе.
25.04.2018
экономика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Армения "допротестуется" – потеряет Карабах? После того, как в Армении возобновились протесты, а к столице присоединился и пригород –  появилась информация, что в зоне, прилегающей к Нагорному Карабаху, началась военная активность Азербайджана. Давний противник начал стягивать танки к линии со спорной территорией.
23.04.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Ради ШОС и БРИКС. Бюджет Челябинской области напрямую профинансирует конгресс-холл на 3,3 млрд 26 апреля депутаты Законодательного собрания Челябинской области, как ожидается, одобрят перераспределение дополнительных доходов бюджета и выделят "главный грант" на строительство в городе конгресс-холла в размере 3,29 млрд руб. Об этом Накануне.RU сообщили сразу несколько источников и подтвердил генеральный директор хозяйственного партнерства "Конгресс-холл" Виталий Передерий.
25.04.2018
экономика ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
В России завершился тест на знание Великой Отечественной войны
Полиция сочла "правонарушением" цитату Ленина на пикете новосибирских активистов
Главы МИД G7 подготовили "жесткое" заявление в адрес России
"Естественное расслабление" или следствие трагедий? Почему упал рейтинг Путина
В России вслед за Google перестал открываться YouTube
Опыт московской реновации могут распространить на другие города-миллионники
Зюганов: Капитализм по-прежнему агрессивен и алчен, потому Ленин исключительно современен
В Перми начата проверка сообщения о смерти мужчины, не дождавшегося "скорой"
Голосование
Что сделать с "РусАлом"?

Национализировать

Продать пакет акций государству

Просто помочь финансово

Устранить от контроля Дерипаску

Ничего - пусть сам разбирается


Результаты 171



Новости
26.04.2018 02:24 Мск (04:24 Екб)
армия и ВПК | За рубежом
В Северной Корее обрушился ядерный полигон - СМИ
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Ким Чен Ын на испытаниях Хвасон-15 (2017) | Фото: vk.com/dprk_news

В Северной Корее обрушился расположеный в горах ядерный полигон.
Читайте также:

По этой причине соседние страны могут подвергнуться радиационному заражению. Об этом сообщили две группы китайских ученых, пишет South China Morning Post. По словам исследователей, именно обрушение могло стать причиной заявления лидера КНДР Ким Чен Ына о заморозке ракетных и ядерных испытаний и закрытии полигона на севере страны.

Как считают ученые, пять последних испытаний проводились на одном подземном полигоне на склоне горы Мантапсан, и в четырех случаях никаких внешних повреждений рельефа не наблюдалось. Однако после 3 сентября 2017 года, когда Пхеньян официально объявил об успешном тесте водородной бомбы, часть горы обвалилась, что зафиксировали спутники.

По словам специалистов, радиоактивная пыль с полигона может вырваться на поверхность через трещины в горной породе, сообщает Lenta.ru.

Как ранее сообщало Накануне.RU, две недели назад Ким Чен Ын заявил о готовности к обсуждению вопроса возможного отказа от ядерного оружия. Кроме того, по данным южнокорейских СМИ, темой предстоящих переговоров с Вашингтоном также может стать заключение мирного договора.

Другие новости по темам: Северная Корея, полигон, радиация
26.04.2018 02:24 Мск | Денис Линов
04:24 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 23.04.2018 16:31 Мск
МИД Китая: Международное сообщество должно выразить положительное отношение к прекращению ядерных испытаний в КНДР








Добавить комментарий:

В Северной Корее обрушился ядерный полигон - СМИ
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+