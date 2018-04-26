В Северной Корее обрушился ядерный полигон - СМИ

В Северной Корее обрушился расположеный в горах ядерный полигон.

По этой причине соседние страны могут подвергнуться радиационному заражению. Об этом сообщили две группы китайских ученых, пишет South China Morning Post. По словам исследователей, именно обрушение могло стать причиной заявления лидера КНДР Ким Чен Ына о заморозке ракетных и ядерных испытаний и закрытии полигона на севере страны.

Как считают ученые, пять последних испытаний проводились на одном подземном полигоне на склоне горы Мантапсан, и в четырех случаях никаких внешних повреждений рельефа не наблюдалось. Однако после 3 сентября 2017 года, когда Пхеньян официально объявил об успешном тесте водородной бомбы, часть горы обвалилась, что зафиксировали спутники.

По словам специалистов, радиоактивная пыль с полигона может вырваться на поверхность через трещины в горной породе, сообщает Lenta.ru.

Как ранее сообщало Накануне.RU, две недели назад Ким Чен Ын заявил о готовности к обсуждению вопроса возможного отказа от ядерного оружия. Кроме того, по данным южнокорейских СМИ, темой предстоящих переговоров с Вашингтоном также может стать заключение мирного договора.