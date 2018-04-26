MasterCard запустила в России переводы по номеру телефона

MasterCard запустила в России платформу для денежных переводов по телефону, адресу электронной почты и профилю социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники".

При совершении операции нужно знать один из вышеперечисленных параметров. Первым к платформе подключился Райффайзенбанк - держатели карт этого банка могут сделать переводы на карты российских банков по номеру телефона получателя средств, а также получать по номеру телефона переводы от клиентов - держателей карт других банков.

Аналогичный функционал в сфере перевода средств планирует обеспечить создаваемая в России система быстрых платежей. Новая система позволит гражданам в перспективе совершать мгновенные платежи в круглосуточном режиме, в том числе с использованием QR-кода или мобильного телефона получателя средств. Сообщает "Интерфакс".